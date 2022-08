Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti della settimana

FAMIGLIE

Al “Club insieme” di Mondragone si visita la mostra “Living Dinosaurs” (aperta tutti i giorni, fino al prossimo 11 settembre, dalle 18 all'una di notte). Un’avventura per tutta la famiglia alla scoperta dei giganti della terra estinti milioni di anni fa.

Mercoledì torna a Mondragone “Calici di stelle”. In corso Umberto i diversi punti di ristoro enogastronomici ed i tanti ospiti che si avvicenderanno sul palco, da I bevitori longevi a Stefano Mesolella. Inoltre si potrà ammirare la Venere di Sinuessa in esposizione straordinaria presso Palazzo Ducale.

A Casolla il ritorno della “Notte di San Lorenzo” con un ricco programma di appuntamenti fino a martedì. Da segnalare il convegno “Le stelle cadenti nella tradizione casollese”, lunedì nella chiesa di San Lorenzo e, nella stessa giornata, lo spettacolo di musica popolare “La Barca di Teseo”, mentre martedì si parlerà di astronomia con la professoressa Monica Iacelli che presenterà il suo libro "L’eleganza dell’universo".

Giovedì i Pinguini Tattici Nucleari si esibiranno all’Arena dei Pini di Baia Domizia per una delle ultime tappe del “Dove Eravamo Rimasti Tour”. Nella scaletta anche “Ringo Starr”, brano che ha lanciato la band e che ha ottenuto un terzo posto a Sanremo nel 2020.

Per la rassegna “Summer Concert”, nell’ambito del ciclo “Focus”, martedì al Museo Archeologico di Teanum Sidicinum, a Teano, il concerto del trio formato da Mariella Rigamonti (violino), Emanuele Rigamonti (violoncello) e Miriam Rigamonti (pianoforte). Brani di Franz Joseph Haydn, Wolfgang Rihm, Felix Mendelssohn Bartholdy.

A Tora e Piccilli venerdì, nell’ambito di “Forestate”, il concerto “Marco Polo” di Alessio Arena (voce e chitarra). Ad accompagnare il cantante sul palco allestito in piazza Sant’Andrea sarà il violoncellista Arcangelo Michele Caso.

Da venerdì a Gioia Sannitica è in programma la Sagra degli Antichi Sapori. Nel centro gioiese cinque serate, fino a martedì 16, dedicate ai prodotti tipici locali ed al cibo genuino di una volta. Non mancheranno musica, animazione per i piccoli e, nella sala consiliare del Comune, la mostra di Silvano d’Orsi.

Martedì è prevista un’apertura straordinaria dell’Anfiteatro campano, dalle 19.30 alle 22.30. Per l’occasione andranno in scena ben due spettacoli: “Il Lanista Lentulo Batiato”, realizzato dalla Pro Loco Spartacus e con al centro della storia le vicende di Spartaco e dei gladiatori, e “Selene e il mito di Cassiopea” a cura dell’associazione “La Chiave di Artemysia”.

