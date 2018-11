A Castel Volturno, Varcaturo e Parma i carabinieri della stazione di Grazzanise hanno dato esecuzione al decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso da questa Procura di Santa Maria Capua Vetere, nei confronti di 15 indagati (1 italiano, 1 indiano e 13 africani) gravemente indiziati, a vario titolo, di numerose condotte di detenzione e spaccio in concorso di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, eroina e metadone. L'attività investigativa è la prosecuzione di analoga indagine che portò nel febbraio del 2015 all'arresto di 11 persone, ritenute responsabili dei. reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti commessi all'interno dei "Palazzi Grimaldi". Disposta per nove degli undici indagati sottoposti al fermo la custodia cautelare in carcere mentre per i restanti due quella degli arresti domiciliari.

Il successivo segmento investigativo recepisce gli esiti delle investigazioni svolte dal mese di dicembre 2017 ad oggi. In particolare veniva riscontrato un allarmante fenomeno di spaccio di sostanze stupefacenti all'esterno di un complesso immobiliare denominato "Palazzi Grimaldi" - a Castel Volturno - edificio dove peraltro alcuni acquirenti abitualmente consumavano gli stupefacenti, concretizzando una vera e propria «crack house».

Le indagini sono state condotte attraverso la captazione di conversazioni telefoniche, i cui contenuti hanno trovato inoltre riscontro nelle dichiarazioni rese dagli acquirenti, nonché mediante sequestri di droga ed arresti in flagranza, operati a conclusione di mirati servizi di osservazione. Si giungeva pertanto ad accertare l'identità degli indagati a carico dei quali è stato raccolto un grave quadro indiziario, univoco e concordante, in ordine alla realizzazione di molteplici episodi di detenzione e cessioni di sostanze stupefacenti (complessivamente individuati in 143 casi) ad acquirenti provenienti dalla provincia di Caserta e dal basso Lazio.



Nel corso dell'attività d'indagine si accertavano inoltre alcuni trasporti e consegne di sostanze stupefacente, del tipo eroina, a favore di persone dimoranti nella provincia di Teramo. I contenuti delle conversazioni captate, che avvenivano attraverso un linguaggio criptico, decodificato (le sostanze stupefacenti venivano indicate facendo ricorso ai termini "scura", "nera", "bianca", "italiana", "africana"), hanno consentito di appurare e fotografare le modalità con cui gli indagati realizzavano l'illecita attività: invero, è stato possibile risalire sia al dato qualitativo che quantitativo della sostanza stupefacente, atteso che le cessioni avevano ad oggetto involucri di eroina e cocaina rispettivamente per un importo di 20 euro ogni mezzo grammo e 40 euro ogni grammo.



Contestualmente all'esecuzione del decreto di fermo sono stati sottoposti a sequestro preventivo d'urgenza due dei piani dei "Palazzi Grimaldi" con relative pertinenze, in quanto luoghi stabilmente destinati all'attività di spaccio. In attuazione del sequestro preventivo gli immobili sono stati sgomberati.

Venerdì 9 Novembre 2018, 12:18 - Ultimo aggiornamento: 09-11-2018 12:19

