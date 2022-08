Morto il senatore Tommaso Ventre Uno dei "padri" della Dc casertana

CASERTA - È mancato all’affetto dei suoi cari il senatore Antonio Tommaso Ventre, per tutti “Tamy”.

I funerali saranno officiati nella Chiesa di Santa Cristina in Formicola alle ore 17 di domani sabato 06 agosto. Segretario Generale dell’Ospedale Civile di Caserta e dell’Ospedale dei Pellegrini di Napoli, il senatore Antonio Ventre, esponente di spicco della Democrazia Cristiana, é stato anche Direttore Generale dell’ASL Caserta 1, tanto da realizzare l’Unità di terapia intensiva coronarica dell'Ospedale di Piedimonte Matese, Assessore provinciale alla Sanità, Senatore per due legislature e Deputato per altre due, nonché componente delle Commissioni parlamentari Sanità e d'inchiesta sulla P2.

Nel mese di ottobre 2016, all'interno dell'Auditorium del Ministero della Sanità, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla presenza dell’allora Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, aveva conferito al senatore Antonio Ventre anche la Medaglia d'Argento "Al Merito della Sanità Pubblica".