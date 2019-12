Un pirata audiovisivo, ufficialmente disoccupato ma con tanto di reddito di cittadinanza, è stato scoperto a Casagiove dalla Guardia di Finanza, che gli ha sequestrato la carta bancomat su cui viene erogato il contributo. I militari hanno fatto irruzione nell'abitazione del disoccupato per effettuare una perquisizione ordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, alla ricerca di dvd e altri supporti contraffatti.Le Fiamme Gialle hanno in effetti scoperto un vero e proprio laboratorio per la riproduzione audiovisiva, con cinque masterizzatori, due pc, hard disk esterni, e tutta la strumentazione più avanzata per riprodurre qualsiasi supporto; il materiale è stato sequestrato. È poi emerso anche che l'uomo pubblicizzava su internet i propri prodotti, soprattutto film di tutti i tipi, e che percepiva oltre 1000 euro di reddito di cittadinanza, una somma ovviamente molto ridotta rispetto al guadagno illecito realizzato, stimato in migliaia di euro al mese.