Tre persone sono state arrestate dai carabinieri nel Casertano e poste ai domiciliari con l'accusa di spaccio di stupefacenti e furto e contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Per la Procura di Napoli Nord che ha coordinato l'indagine, i tre, residenti nei comuni di Casaluce, Succivo e Orta di Atella, avrebbero sottratto dal deposito ubicato a Benevento dell'Amministrazione Autonoma Monopoli dello Stato, le casse di sigarette di contrabbando custodite per essere distrutte dopo il sequestro delle forze dell'ordine. Indagati anche una decina di dipendenti dei Monopoli, che avrebbero aiutato i tre a rubare le sigarette.



Le persone arrestate avrebbero inoltre gestito un vasto spaccio di droga, cocaina, marijuana e hashish, annotando su dei biglietti le cessioni fatte con codici e sigle relativi ai quantitativi di stupefacente. I traffici illeciti sarebbero avvenuti tra le province di Napoli, Caserta e Benevento. Nel corso delle indagini, iniziate nel maggio 2016, sono state arrestate 12 persone per contrabbando di sigarette, quattro per spaccio di droga; sono state inoltre sequestrate 1,5 tonnellate di sigarette di contrabbando, oltre 4 chili di hashish e 600 grammi di marijuana e decine di grammi di cocaina.

Giovedì 2 Maggio 2019, 18:47

