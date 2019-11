«Da oggi, chiunque passerà in questa strada non potrà fare a meno di leggere il nome di Emanuele Reali, il brigadiere che ha dato la vita per la sicurezza dei cittadini», così il

Generale di corpo d'armata, Vittorio Tommasone che con la vedova Matilde e il sindaco di Caserta, Carlo Marino, ha scoperto l'insegna che dà il nome alla strada intitolata al carabiniere morto un anno fa mentre inseguiva un ladro. Emanuele venne investito da un treno in corsa.



«Da oggi, Emanuele è Casertano e noi gli facciamo onore». Lungo la strada c'è un enorme tricolore allestito dagli studenti del liceo Giannone di Caserta © RIPRODUZIONE RISERVATA