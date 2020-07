Sono settimane che lo tengono sott'occhio, perché più di una volta è entrato all'interno dei luoghi sacri con fare sospetto. L'altra sera, tra lunedì e martedì, si è intrufolato all'interno della chiesa dei Cappuccini a Maddaloni e ha rubato un libro sacro. A incastrarlo, dopo qualche ora, sono state le telecamere di videosorveglianza all'esterno della struttura religiosa dislocata nella zona centrale di Maddaloni. Di lui, però, nemmeno l'ombra. Dopo il furto si è volatilizzato nel nulla. L'unica certezza, almeno da quello che traspare dai filmati, è che si tratta di una persona anziana, vestito con abiti invernali. Il suo passo felpato fa pensare anche a qualche problema di deambulazione. Ma nessuno sembra riconoscerlo. Qualcuno ha azzardato che non si tratta di un maddalonese o perlomeno non è conosciuto. Sulla vicenda stanno indagando, però, i carabinieri della stazione locale, agli ordini del maresciallo Domenico Di Carluccio coordinati dal capitano di Compagnia, Stefano Scollato. È caccia, oramai, in tutta la città calatina all'uomo che ruba nelle chiese. In verità, nei giorni scorsi, sono stati diversi i furti, anche se di piccola entità, all'interno di alcune chiese maddalonesi. Dai soldi all'interno delle cassette delle offerte fino a qualche suppellettile posizionata in bella vista. Ma, quello del libro sacro, è senza dubbio un furto di valore. Secondo una prima stima, effettuata dai parroci della chiesa dei Cappuccini, ha un valore pari a circa 5mila euro. Sono in molti a chiedersi se il ladro sia un estimatore delle cose sacre o abbia solo il vizietto di sgraffignare cose. Nelle ultime sere, specialmente nelle chiese del centro, quelle maggiormente colpite ci sono anche gruppi di giovani che nelle ore serali stazionano all'esterno per cercare di incastrare l'uomo. Ma, almeno fino a ieri sera, non ci sono riusciti.

