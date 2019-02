CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 17 Febbraio 2019, 14:00

Maxi commessa da standing ovation quella in dirittura d'arrivo presso TFA (ex Firema), gruppo leader del mater ferro e che occupa nel solo stabilimento di S.Nicola la strada 298 lavoratori. L'altro ieri è stata salutata con un applauso, da tutte le maestranze riunite in sala mensa, la notizia diffusa dalla proprietà indiana Titagarah circa la firma di un mega contratto per la progettazione e costruzione di ben 54 elettrotreni (108 casse) del valore di oltre di 200 milioni di euro. L'accordo è stato siglato con la committente Regione Sicilia e da solo dovrebbe garantire l'incremento della produzione almeno per i prossimi tre anni. A darne l'annuncio in particolare il manager di riferimento Umesh Chowdhary che ha espresso la massima soddisfazione per un risultato esaltante per il prestigio dell'azienda ed anche ai fini del mantenimento dei livelli occupazionali.