Giovedì 25 Luglio 2019, 16:45

Sequestrati due opifici illegali. La scoperta dell'attività illecita è venuta a galla nel corso di alcuni controlli dei militari appartenenti alla stazione carabinieri Forestale di Marcianise ( Caserta), unitamente a personale dell'Arpac di Caserta effettuati nella zona Asi Comparto San Marco del comune di Marcianise ( Caserta).Nel primo impianto i militari hanno scoperto un impianto di betonaggio con annesso piazzale per la produzione e distribuzione di calcestruzzo, con tre betoniere, un autopompa per il calcestruzzo, una pala meccanica, totalmente abusivo senza autorizzazioni.Nel secondo opificio era in atto un'attività di metalmeccanica con annesso capannone industriale, comprensivo di un trattore agricolo, un furgoncino, un escavatore, vari macchinari per lavori di falegnameria ed un mulino di frantumazione, poiché è stata accertata una gestione illecita di lavorazione do rifiuti speciali non pericolosi lo stesso senza autorizzazioni. Uno degli operai che lavorava in nero è stato denunciato per truffa per aver percepito il reddito di cittadinanza pur lavorando presso questo opificio.