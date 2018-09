Martedì 11 Settembre 2018, 12:16 - Ultimo aggiornamento: 11-09-2018 12:28

Nel corso della notte, a Vitulazio, in provincia di Caserta, i carabinieri del locale comando stazione hanno tratto in arresto, per danneggiamento aggravato, Giovanni Iovinella, 56 anni, del posto. L’uomo, in piazza Mercato, fermato dai militari dell’Arma per un controllo, all’atto della sua identificazione ha iniziato a gridare frasi ingiuriose ed offensive nei confronti dei carabinieri per poi improvvisamente scagliarsi con la testa contro l’autovettura di servizio, una Fiat Punto, danneggiandola in più punti. Con non poche difficoltà i militari sono riusciti comunque ad immobilizzarlo. Tratto in arresto l'uomo è stato poi condotto al carcere di Santa Maria Capua Vetere.