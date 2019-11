© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avevano iniziato a tranciare i cavi di recinzione di un impianto fotovoltaico, per rubare i pannelli, ma sono stati bloccati dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sessa Aurunca, in corso Vittorio Emanuele II a Carinola , i sei romeni di età compresa fra i 20 e i 45 anni, tutti residenti nell'agro aversano.Il colpo è stato sventato a Cellole , grazie alla segnalazione di uno dei responsabili dell'impianto che ha avvertito i carabinieri.I sei malviventi si erano allontanati a bordo di un'auto intercettata dai militari dell'Arma dopo un breve inseguimento; a bordo della vettura, nel corso della perquisizione, sono stati rinvenuti e sequestrati diversi attrezzi utilizzati per lo scasso e per tranciare cavi di grandi dimensioni: operazione che avevano iniziato a compiere nei pressi dell'impianto, danneggiando anche alcuni apparati. Dopo l'arresto, per i sei romeni sono stati disposti gli arresti domiciliari nelle rispettive residenze.