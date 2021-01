Il sindaco della città di Alife, Maria Luisa Di Tommaso, nel primo pomeriggio di oggi ha proceduto alla nomina della nuova giunta comunale che, in gran parte, ricalca l’esecutivo uscente.

Secondo l’intesa raggiunta in seno al gruppo di maggioranza di Rinascita Alifana all’indomani della vittoria alle elezioni comunali del giugno 2018, si è dato avvio al rimpasto di metà mandato con una prima rotazione degli assessorati. Il primo cittadino ha, quindi, nominato nuovo assessore con funzioni anche di vice sindaco il consigliere Alfonso Simonelli, finora capogruppo di maggioranza, che prende il posto di Annamaria Morelli; confermati nel loro ruolo di assessori, invece, Enrico Palmieri, Angelo Delli Veneri e Caterina Ginocchio.

Il consigliere Luigi Zazzarino continuerà a rivestire il ruolo di assessore in seno alla Giunta Esecutiva della Comunità Montana del Matese, mentre la consigliera Silvia Di Muccio assumerà la guida di deleghe, per poi entrare entrambi nell’esecutivo nei prossimi mesi. Nei prossimi giorni, difatti, il sindaco Di Tommaso procederà alla distribuzione delle deleghe ai singoli assessori e ai vari consiglieri della maggioranza di Rinascita Alifana.

«Ho nominato la nuova giunta comunale che mi affiancherà nella guida amministrativa della città di Alife in questa seconda parte del nostro mandato, proseguendo il grande lavoro di programmazione e di attuazione del nostro mandato che abbiamo portato avanti in questi primi due anni e mezzo. Tutti insieme saremo impegnati ancora di più nell’azione amministrativa, dando ad ogni consigliere, attraverso anche l’attribuzione di specifiche deleghe che avverrà nelle prossime ore, la possibilità di lavorare in favore della nostra comunità alifana e dei cittadini tutti. Voglio ringraziare l’assessora uscente Morelli per l’ottimo lavoro svolto, che continuerà anche nella ritrovata veste di consigliera comunale delegata, ed augurare buon lavoro al neo assessore e vicesindaco Simonelli che, da capogruppo e delegato al Bilancio, ha già dato ampia prova di competenza, impegno e dedizione. Con Annamaria e Alfonso, sono sicura che lavoreranno quotidianamente, e più di prima, anche Palmieri, Delli Veneri, Ginocchio, Zazzarino e Di Muccio», dichiara il primo cittadino Di Tommaso.

