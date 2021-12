Gli appuntamenti di Capodanno a Caserta e in provincia

BALLOON DAY

Domenica, dalle 10 alle 13.30 e dalle 15 alle 18, la Reggia di Carditello si ammira dall'alto con i voli ancorati in mongolfiera di “Volare sull'Arte”. Non è richiesta la prenotazione, basta arrivare durante l'orario di apertura della biglietteria (l'accesso è in ordine di arrivo).

BAMBINI

Capodanno al Planetario di Caserta tra scoperta e divertimento per i più piccoli, che sabato (ore 18.30) potranno partecipare a “Pollicino tra le stelle” (adatto a spettatori tra i 7 e i 13 anni). Dalle 18.00 sarà anche possibile visitare il percorso museale.

MOSTRE

Alla galleria d’arte Centometriquadri, in via Santagata a Santa Maria Capua Vetere, si visita fino al 18 gennaio “Materia incline”, la personale dello scultore e pittore di Capodrise Pietro Maietta. La mostra è a cura di Marco Izzolino.

MUSICA/1

Concerto di Capodanno al teatro Comunale Parravano di Caserta, dove sabato, dalle 20.30, suonerà l’Accademia Mandolinistica Napoletana. L’evento, che rientra nel cartellone della rassegna “Comunalia”, è gratuito previa prenotazione.

MUSICA/2

Si terrà domenica (ore 20.30) al teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere il concerto “Gospel, Spirituals & Carols”. Sul palco la cantante Marina Bruno accompagnata da Gabriella Di Capua (voce), Simone Vita (basso), Manuel Capolupo (batteria) e Giuseppe Di Capua (pianoforte).

SPETTACOLO MUSICALE

Al Piccolo Teatro Cts di Caserta sabato (alle ore 21) e domenica (alle ore 19) è in programma “Omaggio a Mimì”, spettacolo musicale sulla straordinaria storia di Mia Martini. In scena, ad interpretarne i maggiori successi, sarà Roberta Dei Rossi.

TEATRO

Domenica nella sala mostre del Quartiere Militare Borbonico di Casagiove Antonella Morea porterà in scena per la regia Gerardo D’Andrea lo spettacolo “Mamma. Piccole tragedie minimali”. Si tratta dell’ultimo appuntamento della rassegna “Nat’Art”.

VISITE GUIDATE

Visite guidate a Capua, dove domenica (dalle 10) i volontari del Touring Club Italiano – sezione “Aperti per voi” accompagneranno i partecipanti nelle chiese e nei palazzi storici più significativi della cittadina. Il tour avrà inizio con la visita della chiesa di San Salvatore a Corte e prevede anche una tappa al Museo Campano.

