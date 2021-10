Grazie col cuore, la dedica speciale per i volontari del centro vaccinale di Caserta

Manufatti a forma di cuore per ringraziare coloro che hanno affrontato sul campo l'emergenza Covid sono stati donati dall'associazione «Grazie col cuore» al personale dell'Asl, ai volontari e al personale militare in servizio al centro Vaccinale della Caserma Ferrari Orsi di Caserta (sede della Brigata Bersaglieri Garibaldi). Un momento di gioia in un centro in prima linea sul fronte dei vaccini, aperto nel marzo scorso e divenuto subito il punto di riferimento della campagna vaccinale a Caserta e provincia, con poco meno di 350mila dosi somministrate, in pratica oltre la metà delle dosi somministrate in tutto il Casertano. I manufatti sono stati realizzati dalle tante persone che hanno aderito alla maratona di solidarietà lanciata sui social dall'associazione «Grazie col cuore».

La presidente Antonella De Tomassi, dopo aver visto le immagini dei mezzi militari che trasportavano le salme dal comune di Bergamo nel marzo 2020, ha pensato infatti di coinvolgere tutti gli italiani, chiedendo loro di realizzare manufatti a forma di cuore con materiali reperibili presso le proprie case. I volontari dell'associazione hanno poi raccolto i prodotti finiti e li hanno donati al personale sanitario in giro per l'Italia. Oggi è toccato a Caserta, ad uno dei «dei più importanti centri vaccinali d'Italia» spiega Marina Garbo, referente per la Campania di «Grazie col cuore». «Questo gesto simbolico di donare un cuore fatto da tanti italiani - dice la Garbo - serve tuttavia a mostrare la solidarietà ed il ringraziamento a modo nostro per quello che avete fatto, che avete fatto con il cuore»