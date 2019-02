Il boss Setola «finto cieco», stangata sul medico compiacente: 10 anni e mezzo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 19 Febbraio 2019, 08:30

Certificò la cecità del boss, la sua perizia gli fece ottenere i domiciliari, e Giuseppe Setola fu scarcerato. Gli diedero i domiciliari perché era incompatibile con la vita nel penitenziario. Andò a vivere a Pavia, nei pressi di una clinica privata dove avrebbe dovuto sottoporsi a cure oculistiche specifiche. Correva l'anno 2008 e Setola era in rotta di collisione con gli altri Casalesi. Il 18 aprile successivo la scarcerazione, «o cecato» scappò e iniziò la sua breve e sanguinaria latitanza. Mentr'era uccel di bosco, si lasciò alle spalle diciotto cadaveri. Stravolse le regole di raggiunta pax tra le varie fazioni della cosca e il territorio, ammazzò con un agguerrito gruppo di killer sei ghanesi a Castel Volturno per dare una lezione alla criminalità immigrata con la quale, però, le vittime non avevano alcun legame. La causa di tanto orrore fu, per i giudici di Santa Maria Capua Vetere, la perizia firmata dall'oculista pavese Aldo Fronterrè. Certificò la malattia agli occhi, la cecità, ma Setola ci vedeva benissimo.