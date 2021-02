BENI CULTURALI

Mercoledì focus di approfondimento in diretta Facebook e YouTube del progetto “Lo sguardo e la voce: raccolta di memorie audiovisive sulla Reggia di Caserta”, nato dalla collaborazione con l’Università Suor Orsola Benincasa. Interverrà all’appuntamento online anche Lab80Film – Archivio Cinescatti.

CARNEVALE/1

“Carnevale è cultura” il titolo del dibattito sull’evoluzione del Carnevale atellano che si potrà seguire martedì 16, dalle 19.00, sulla pagina Facebook Carnevale Atellano Sant’Arpino. Sulla stessa pagina è già disponibile uno spettacolo divertente per i più piccoli: un mix di teatro, magia, gag e clownerie con protagonisti Pulcinella, Colombina, Arlecchino e il Professor Piripicchio.

CARNEVALE/2

Si è spostato sul web anche il Carnevale di Capua, alla sua 135esima edizione. Ad organizzarlo l’associazione “Apollon Onlus” che fino a martedì 16 ospita la festa con la pubblicazione di video, foto ed esibizioni. In particolare, martedì online dalle 11 e 30 alle 13.00 e dalle 17.30 alle 19.00 lo spettacolo “I tre porcellini” de “La Mansarda Teatro dell’Orco”. Conclusione alle 19.00 con Juri Monaco e Diego Cirillo.

FOOD

Introduzione alla gelateria ed al mondo dei semifreddi con il corso della scuola Dolce e Salato di Maddaloni. Dal 17 al 19 febbraio, tre giornate per apprendere con il maestro Rosario Leone D’Angelo tutte le tecniche ed i trucchi per realizzare perfetti prodotti artigianali da servire “sottozero".

FORMAZIONE

Aperte le iscrizioni per la quinta edizione del master in “Criminologia, psicopatologia criminale e politiche per la sicurezza sociale” del Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissata il 12 marzo.

LIBRI

"Gita al faro" di Virginia Woolf è il libro scelto per il prossimo incontro online organizzato da il Ritrovo del Lettore. Appuntamento mercoledì, a partire dalle 21.00, su Google Meet. L’incontro è gratuito, è invitato a partecipare chiunque abbia voglia di dare il proprio contributo alla discussione.

MOSTRE

Inaugurata online lo scorso 7 febbraio, si può vedere sulla pagina Facebook del Palazzo delle Arti di Capodrise la mostra fotografica “Territori del silenzio”, mostra fotografica “Territori del silenzio”. Espongono Dario Apostoli, Luciano D’Inverno, Roberto Salgo, Franco Sortini e Francesca Della Toffola.

MUSEI

In zona gialla continuano ad accogliere visitatori i musei della provincia, aperti dal lunedì al venerdì. Da visitare, tra questi, il Museo Campano di Capua, il Museo archeologico Calatia di Maddaloni e l’anfiteatro di Santa Maria Capua Vetere.

MUSICA

Sulla pagina Facebook di VIVO Fest, festival casertano della musica d’autore, domenica, dalle 18.00, il team composto da Tonia Cestari, Dalia Coronato e Gennaro Vitrone raccoglie idee e riflessioni su “La canzone napoletana oggi”. Ospiti Roberto Colella, le Ebbanesis e Francesco Di Bella.

TREKKING

Carnevale sui Monti Trebulani per i percorsi di trekking organizzati da “Sentieri del Sud”. Martedì 16, dalle 14 e 30, accompagnati da una guida si segue un antico sentiero per i borghi fantasma. Escursione arricchita da letture, narrazione di leggende e vin brulè.

(per segnalare scrivere alla mail angelalonardo85@libero.it)

© RIPRODUZIONE RISERVATA