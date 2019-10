CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 23 Ottobre 2019, 08:31

Commercianti di corso Trieste e di parte del centro storico al collasso. «Non riusciamo più neanche a pagare il fitto dei locali». Un grido disperato quello lanciato dagli esercenti casertani che martedì prossimo scenderanno in strada per chiedere un intervento immediato del Comune. Tra le proposte la sospensione della zona a traffico limitato sul Corso, interventi di riqualificazione delle strade e dei marciapiedi, l'implementazione dell'arredo urbano, la riduzione del costo dei parcheggi, sgravi fiscali per chi investe nel centro storico e una modifica del piano traffico. «La nostra sarà una protesta democratica rassicurano ma incisiva».