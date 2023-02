ll lungomare della città si trasformerà, per l'intera giornata di oggi, in un set cinematografico a cielo aperto. Sono infatti previste nella suggestiva location della zona lido le riprese di una serie di scene del film «La casa di Ninetta», interpretato e diretto da Lina Sastri. Per l'attrice partenopea si tratta dell'opera di esordio alla regia cinematografica. Il film è prodotto da Salina, alla prima produzione cinematografica, in co-produzione con Run Film e Rai Cinema e il, contributo del Ministero della Cultura e della Regione Campania Film Commission. La casa di Ninetta è tratto dal libro omonimo scritto dalla stessa Lina Sastri, già adattato in uno spettacolo teatrale. Da un trattamento di Valia Santella per la sceneggiatura della stessa Sastri, l'opera è una fiaba napoletana, la storia di una vecchia donna malata di Alzehimer, che all'interno della sua casa parla dell'amore, della violenza, della famiglia, del dolore, della gioia e infine di Napoli, città misteriosa e magica, sospesa fra la realtà e l'immaginazione, fra il presente e il passato. Una storia di donne, raccontate da donne, madri e figli, vecchie e giovani. Tutte ruotano intorno alla figura carismatica di Ninetta, interpretata da Angela Pagano mentre Lina Sastri sarà Lucia.

Per agevolare il lavoro dei tecnici e dell'intera troupe, per tutta la durata delle riprese il lungomare Camillo Federico sarà chiuso al traffico dall'intersezione di viale Kennedy fino all'intersezione di via Cavour. «Un disagio minimo ed assolutamente sopportabile se si pensa alla straordinaria opportunità per la nostra città rappresentata dalla possibilità di ospitare le riprese del film di un'attrice del valore di Lina Sastri. È una gran bella notizia», afferma il sindaco Francesco Lavanga. Il quale poi sottolinea: «Mondragone merita di essere conosciuta e di andare oltre il Comune. Ognuno deve fare la propria parte per questo. Ognuno deve amarla e valorizzarla. Occorre una seria politica di marketing territoriale per far conoscere le nostre bellezze, essere attrattivi e far rinascere il turismo. Anche questi appuntamenti sono importanti lungo questo percorso».



Nel corso degli anni diverse volte Mondragone ed il suo lungomare sono state scelte come location per delle opere cinematografiche. Uno degli ultimi a girare in città è stato il regista aversano che nel 2002 ha scelto la città come set per il suo film Come Sinfonia. Ad attirare registi e produttori negli anni è stato comunque l'intero litorale casertano. Lunghissima, fin dalla metà degli anni Sessanta, la filmografia delle opere girate al Villaggio Coppola.