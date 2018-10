CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 20 Ottobre 2018, 13:00

SANTA MARIA CAPUA VETERE - Ancora una vittima della strada, ancora un giovane, ancora di notte. Questa volta l'incidente è avvenuto a Santa Maria, a pochi metri dall'Arco di Adriano. La vittima è Gaetano Cicala, di San Nicola La Strada, tra qualche giorno avrebbe compiuto 20 anni. La giovane vittima è morta sul colpo, tre persone sono in ospedale ma non in pericolo di vita. Quanto accaduto appare chiaro nella sua drammaticità: il 19enne era alla guida della Toyota Yaris in corso Aldo Moro. Erano da poco passate le 2 e trenta. E' dovuto forse all'alta velocità lo scontro con una Lancia Y che transitava in senso di marcia opposto.Sul posto l'ambulanza e la polizia stradale di Capua. Gli agenti del distaccamento della polizia stradale di Caserta hanno effettuato i rilievi del caso per comprendere con precisione la dinamica dell'accaduto e le ragioni dello schianto. Per questo prenderanno visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza di alcuni esercizi commerciali presenti in zona, così da acquisire elementi utili alla ricostruzione. Il buio della notte ha reso difficoltoso il lavoro degli agenti, che si sono recati sul posto anche nelle prime ore del mattino per effettuare ulteriori rilievi.