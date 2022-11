Ancora posti assegnati ai precari casertani. Il provveditorato di Caserta ha pubblicato un nuovo bollettino (il quarto) delle nomine generato dal sistema informativo del Ministero, contenente i nominativi dei destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato per la classe di concorso o la tipologia di posto indicate. Nel bollettino viene specificata la sede di lavoro e il tipo di contratto.

Una notizia che è stata accolta con entusiasmo per coloro che aspiravano ancora a una supplenza e che si trovavano in posizione utile in graduatoria. Le nomine effettuate sono state ben 207, tra cattedre interne e esterne, fino al termine delle attività didattiche. Gli insegnamenti col maggior numero di cattedre assegnate sono A022, italiano scuola media; A041, scienze e tecnologie informatiche; A028, matematica e scienze; A030, musica.

Il maggior numero di posti, 171, spetta al sostegno. Ecco la suddivisione dei posti assegnati: Adaa, sostegno infanzia (55); Adee, sostegno primaria (76); Admm, sostegno scuola primo grado (33); Adss, sostegno secondarie superiore (7). Ecco tutti gli istituti superiori interessati: liceo artistico di San Leucio Caserta (2 posti); liceo Don Gnocchi di Maddaloni (1); istituto tecnico Guido Carli di Casal di Principe (1); liceo scientifico Diaz di Caserta (spezzone 9 ore); liceo Pizzi di Capua (12 ore); istituto tecnico Francesco Giordani (9 ore). Nella nota della dirigente dell'ambito provinciale di Caserta, Monica Matano, si chiarisce che «l'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettuerà, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate e verificherà che i titoli posseduti dall'aspirante siano quelli utili per l'insegnamento della materia secondo quanto previsto dalla relativa ordinanza ministeriale, in particolare rispetto alle posizioni oggetto d'inclusione con riserva e con riferimento alle posizioni dei docenti inclusi con titolo di accesso dichiarato quale ordinanza cautelare o sentenza giurisdizionale».

Le 207 nomine di ieri si aggiungano alle circa 1500 già assegnate dal provveditorato di Caserta dall'inizio del mese di settembre fino al terzo bollettino pubblicato nel mese di ottobre. Intanto c'è da segnalare che le scuole stanno raccogliendo i dati per le rilevazioni richieste dal provveditorato e dall'ufficio scolastico regionale per le cessazioni d'ufficio del personale che ha 65 anni e ha raggiunto il limite ordinamentale per la permanenza in servizio. Le operazioni per individuare il personale che andrà in pensione dal prossimo anno scolastico dovranno essere ultimate dalle scuole ed inviate al sistema informativo del Ministero della Pubblica Istruzione improrogabilmente entro 18 novembre.