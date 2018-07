CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 5 Luglio 2018, 09:08 - Ultimo aggiornamento: 05-07-2018 09:27

Bruna, ciuffo viola, occhi intensi e intelligenti, vestita di rosso e dei suoi 18 anni, Angela D’Amore ieri ha sostenuto il suo esame di maturità. Lo ha fatto dalla sua sedia a rotelle, attraverso il computer che grazie ad un algoritmo elabora i suoi segnali cerebrali. Lo ha fatto superando la malattia, le paure, i limiti e se stessa. Diciotto anni di puro coraggio e una determinazione che segna il discrimine tra il possibile e l’impossibile. All’Istituto tecnico Volta di Aversa, ieri Angela si è diplomata in Informatica e telecomunicazioni. Da 15 anni le è stata diagnosticata la Gangliosidosi-GM1, una malattia genetica rarissima che nel corso degli anni le ha fatto perdere ogni forma di mobilità ma non la determinazione e l’amore per la conoscenza.