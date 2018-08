Venerdì 17 Agosto 2018, 14:52

I carabinieri della stazione di Villa Literno hanno arrestato in flagranza di reato per furto aggravato in concorso tre cittadini ucraini senza fissa dimora: Andreiy Suvaki, classe 1978, Boris Gaidei, classe 1979, e Ylehk Vasili, classe 1965.Impegnati in un servizio di controllo del territorio, i militari hanno notato un autovettura sospetta ferma davanti alla scuola materna Gallinelle e hanno constatato che i tre ucraini avevano forzato il lucchetto del cancello di ingresso introducendosi nell’istituto scolastico dove avevano smontato e asportato sei radiatori, cinque dei quali rinvenuti a bordo dell’auto in loro uso.Alla vista dei militari, i tre banditi hanno tentato di darsi alla fuga ma sono stati immediatamente bloccati.