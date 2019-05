CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 7 Maggio 2019, 12:00

Vertenza ex Canapificio, fissato l'incontro in Regione. Dopo cinquanta giorni di attesa, gli operatori del centro sociale, posto sotto sequestro dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere il 12 marzo scorso per inagibilità, sono finalmente riusciti ad ottenere un confronto con il vice presidente della Regione, Fulvio Bonavitacola, che li riceverà oggi pomeriggio a Napoli. Sul tavolo tre richieste relative ai tempi e alle modalità di intervento programmate dall'Ente, proprietario dell'immobile, per riqualificare la struttura e rinnovare il comodato d'uso con il centro sociale.