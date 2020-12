Gli appuntamenti, Caserta e provincia

Letture per i piccoli

Cosa ci vuole per fare una famiglia? Bambini e genitori potranno scoprirlo domenica 3 gennaio, dalle 18.00, sulla pagina Facebook della libreria casertana Che storia (partecipazione gratuita). Ospiti in diretta Mario Pennachio e Marcello Lavieri, rispettivamente autore ed editore del libro “Per fare una famiglia”. Ex manager aziendale che adora scrivere filastrocche della buonanotte, il lucano Pennacchio (che si avvale delle illustrazioni di Richolly Rosazza) affronta con sensibilità e leggerezza un tema delicato, raccontando ai più piccoli la bellezza della differenza.

Musei

Posticipata a domenica 10 gennaio la data ultima per partecipare a “Racconta il tuo museo”, iniziativa lanciata dal Sistema Museale Terra di Lavoro. Le emozioni, i ricordi, le sensazioni che si conservano di una visita al museo della propria città prendono forma, narrate in presa diretta. Che sia uno spettacolo visto con il naso verso il cielo al Planetario di Caserta o un salto nella storia e tra i tessuti preziosi al museo della Seta di San Leucio, purché sia un’esperienza che ha lasciato il segno. Il proprio audio-racconto, anche anonimo, non solo sarà pubblicato: gli studenti della città in questione potranno rielaborarlo per creare altre storie da raccontare.

Musica

Concerto live su Facebook per gli Psychopathic Romantics, che domenica 3 gennaio, dalle 18.30, suoneranno per sostenere la Piccola Libreria 80mq di Calvi Risorta (biglietto alla cifra simbolica di 2.29 euro). Italo-americano, il gruppo nasce grazie al cantante e autore Mario La Porta, casertano cresciuto nel Connecticut che, tornato in Italia nel 2005, si è unito artisticamente ai campani Vincenzo Tancredi, Augusto De Cesare e Filippo Santoiemma. “Bread and Circuses”, pubblicato nel 2005 e rilanciato con una limited edition di 300 copie in vinile durante la pandemia, è l’ultimo lavoro della band che mescola rock e folk, tra influenze d’oltreoceano e tradizioni mediterranee.

