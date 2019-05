Domenica 5 Maggio 2019, 13:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arrestato l'autore del ferimento avvenuto questa notte a Castel Volturno. In manette è finito L.C. 57 anni di origine indiana. L'uomo per futili motivi dopo un litigio ha accoltellato un connazionale S.K. rimasto gravemente ferito all'addome e alle gambe Il 35 enne è stato subito soccorso dal personale del 118 e trasportato alla clinica Pineta Grande e non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del gruppo territoriale di Mondragone, diretti dal maggiore Biscardi Loreto che hanno arrestato l'aggressore.