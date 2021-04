Si scontra con l'auto contro un albero Muore ragazza 25enne di Maddaloni

MADDALONI - Una 25enne originaria di Maddaloni, Maddalena D'anna, ha perso la vita in un incidente avvenuto nella tarda serata di ieri a Latina, lungo via Epitaffio. La ragazza, di professione operatrice socio-sanitaria in una Rsa della zona pontina, ha perso il controllo della propria auto, una Lancia Ypsilon, finendo contro uno dei pini che costeggiano la carreggiata, nel tratto compreso tra il centro abitato di Latina Scalo e la statale Appia.

La dinamica è al vaglio della Polizia Stradale, intervenuta con l’ausilio della Questura che ha chiuso la strada per diverse ore. A quanto pare la 25enne, che da qualche anno si era trasferita ad Acerra insieme alla sua famiglia ma che ha frequentato le scuole superiori nella città calatina, stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro in una residenza per anziani che si trova in un comune dei Monti Lepini.