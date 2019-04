Giovedì 4 Aprile 2019, 13:41

Salvano dal suicidio una madre che voleva lanciarsi dal balcone insieme alla figlioletta, due carabinieri finiscono in ospedale per il loro atto d’eroismo. Teatro di questa tragedia mancata una casa famiglia di Parete presso la quale era ospitata la bambina sottratta alla donna, di nazionalità nigeriana, di 33 anni, perché ritenuta non idonea dal tribunale ad esercitare le doti materne in quanto prostituta.Tutto ha inizio con l’intervento dei militari della stazione Carabinieri di Parete e del radiomobile della Compagnia di Aversa, coordinati dal maggiore Terry Catalano, su richiesta della direttrice di una casa famiglia ove era ospite una bambina minore. La madre, secondo quanto ricostruito, si era recata presso il centro e afferrata la figlia aveva tentato di togliersi la vita buttandosi dal balcone insieme alla piccola.I carabinieri intervenuti sono riusciti a salvare madre e figlia dal folle gesto e nel farlo, avendo la donna opposto resistenza, riportavano gravi lesioni. Entrambi i militari, infatti, sono stati costretti a fare ricorso alle cure dei sanitari del pronto soccorso del Moscati di Aversa. Per uno di essi riscontrata la rottura del tendine della mano oltre a varie escoriazioni con una prognosi provvisoria di 30 giorni.