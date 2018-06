Lunedì 4 Giugno 2018, 09:37 - Ultimo aggiornamento: 04-06-2018 10:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C’è anche il killer a pagamento che due anni fa a Tirana uccise su commissione tre uomini, tra le quaranta persone coinvolte nel blitz di questa notte eseguito dai carabinieri tra Marcianise e le zone limitrofe.La droga, secondo la Dda di Napoli, ha fatto sì che i Piccolo e i Belforte seppellissero l’ascia di guerra per fare soldi. Dalle indagini emerge infatti una pax mafiosa tra le due fazioni camorristiche ispirata proprio dalla volontà dei due clan di unirsi e avvicendarsi per il controllo dello spaccio.​Si tratta di una circostanza inedita dal momento che i due clan sono stati protagonisti di una faida sanguinosa che ha prodotto decine di morti ammazzati negli anni scorsi.L’indagine coordinata dal pm Antimafia Luigi Landolfi è iniziata nel 2014 e si è protratta sino all’anno 2015. A capo del gruppo c’era Aniello Bruno, detto Lello. Ex Piccolo ed ex Belforte è stato il trait d’union tra i due gruppi.I carabinieri della compagnia di Marcianise, coordinati dal tenente Marco Busetto, hanno stabilito che gli indagati avevano il monopolio sulla vendita di hashish nella zona ma anche crack e cocaina. Ogni spacciatore era obbligato a rifornirsi da loro e a pagare una quota mensile al clan.Im primo canale di fornitura il gruppo sarebbe quello torinese è collegato direttamente ai broker del narcotraffico.Sedici persone sono state arrestate, 14 ai domiciliari.