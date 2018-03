Venerdì 23 Marzo 2018, 12:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ho appena rassegnato le dimissioni da sindaco di Marcianise. La mia decisione, sofferta, non è improvvisa ma l'effetto inevitabile del clima creatosi in città. Non è un atto di viltà, ma - mi permetto di dire - di coraggio. Il coraggio delle proprie scelte». Lo ha annunciato su Fb il sindaco di Marcianise, Antonello Velardi.Redattore capo de «Il Mattino», dal 13 febbraio Velardi era sotto scorta per le minacce subite. Quotidianamente raccontava sui social, con la rubrica «Diario di un sindaco» la sua attività di amministratore pubblica nella cittadina del Casertano, il più importante polo industriale di Terra di Lavoro. «Ho cercato di dimostrare in poco più di un anno e mezzo che c'è un altro modo di amministrare; che - se si vuole - si può essere onesti e trasparenti e fare davvero gli interessi della propria comunità. Non ci sono riuscito e di questo sono molto dispiaciuto per la mia Marcianise», ha aggiunto Velardi. «Sognavo un altro mondo, ho capito che inseguivo un'utopia. Grazie a tutti, grazie per il calore. Grazie anche per le critiche che ho ricevuto: aiutano a crescere. Se vi ho deluso mi scuso, più delle scuse non saprei cos'altro offrirvi. Ci tengo però a ribadirvi - ha concluso - che non ho mai preso alcuna decisione se non rispondendo alle leggi e alla mia coscienza: così mi è stato insegnato».