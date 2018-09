Lunedì 17 Settembre 2018, 09:30 - Ultimo aggiornamento: 17-09-2018 10:07

Nell'ultimo mese sono stati 31 i lavoratori completamente «in nero» scoperti dai finanzieri della compagnia di Marcianise, Caserta, nei controlli di routine svolti sul territorio. Le attività hanno riguardato 8 imprese con sede nei Comuni di Marcianise, Maddaloni, San Felice a Cancello e Santa Maria a Vico, operanti in diversi settori (calzaturifici, sartorie industriali, depositi di materiali ferrosi, ristoranti e centri estetici).In tre degli otto casi sono stati ben sette i lavoratori «in nero» rilevati dai militari in ciascuna azienda ispezionata. Qualcuno, addirittura, lavorava senza nessuna comunicazione agli enti previdenziali da oltre otto anni. Per tutte le imprese verbalizzate, sarà applicata la «maxi-sanzione» prevista dal Jobs Act, che oscilla da un minimo di 1.500 euro a un massimo di 36.000 euro per ogni lavoratore irregolare.È scattata anche la sospensione delle attività, prevista dalle norme in materia di sicurezza sul lavoro, atteso che i lavoratori non in regola superavano in tutti i casi la soglia del 20% del totale della manodopera impiegata. Per vedersi revocare la sospensione dell'attività, le imprese verbalizzate dovranno ora procedere alla regolarizzazione dei lavoratori.Questo intervento conferma la prassi, molto diffusa tra le aziende della Provincia di Caserta, di servirsi di forza lavoro irregolare o completamente in «nero», fenomeno che, negli ultimi mesi, ha fatto registrare una preoccupante diffusione. Come da prassi le Fiamme Gialle eseguiranno anche in questi casi ulteriori approfondimenti per procedere al recupero delle imposte sui redditi e dei contributi previdenziali e assistenziali non versati a danno dello Stato e dei lavoratori stessi.