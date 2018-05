Martedì 15 Maggio 2018, 19:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo l'arresto del marito per spaccio di droga, ha proseguito l'illecita «attività di famiglia» cambiando residenza, ma è stata comunque scoperta dalla polizia. In manette è finita a San Marcellino, nel Casertano, la 44enne Rosa Belardo; in casa della donna, i poliziotti hanno trovato e sequestrato circa 50 confezioni di hashish pronte per la commercializzazione, del peso di 35 grammi, oltre ad una discreta somma di denaro in banconote di vario taglio, ritenuta provento della vendita.Il blitz degli agenti del posto fisso operativo di polizia di Casapesenna e del commissariato di Aversa è scattato dopo che è stato notato uno strano via vai di macchine nei pressi di un'abitazione di San Marcellino; i poliziotti hanno accertato che nella casa viveva da poco la Belardo, già nota per reati di spaccio, e moglie di Domenico Marino, alias «Zi Peppe», in carcere dal 2015 proprio per reati concernenti gli stupefacenti, che per gli inquirenti è ritenuto vicino al clan dei Casalesi. Gli agenti hanno cosi fatto irruzione nel domicilio della 44enne trovando la droga.