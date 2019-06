Minacciarono l'ex sindaco di San Felice a Cancello, due condanne in primo grado. Il giudice Monocratico del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Davide Valenziano, dopo la discussione dell'avvocato Alberto Martucci difensore dell'ex primo cittadino Emilio Nuzzo Emilio, parte civile, ha condannato Gaetano Biondillo 44 anni e Clemente Fellico 50 anni imputati di minacce aggravate alla pena di mesi sei di reclusione. I due in data 14 dicembre 2014 avvicinavano fisicamente il Nuzzo, lo inseguivano con l'auto per le strade di San Felice a Cancello e gli rivolgevano le seguenti minacce: «Non ti è bastato quello che hai avuto, noi abbiamo ancora un conto in sospeso con te e la tua famiglia, da quando facevi il sindaco, mò te ne devi andare e da qua non devi più passare cerca di andare via, altrimenti ti portiamo là dietro e ti massacriamo di botte, non lo facciamo qua per non farti fare una brutta figura davanti a tuttì». Durante il suo esame dibattimentale l'ex primo cittadino ha spiegato che il rancore di Biondillo e Fellico derivava dal fatto che quando era sindaco aveva fatto installare delle telecamere a San Felice a Cancello per contrastare, insieme all'attività repressiva delle forze dell'ordine, lo spaccio di droghe in città.

Martedì 11 Giugno 2019, 20:02

