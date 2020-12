A mezzogiorno in punto, dopo aver recitato l'Angelus col ristretto numero di sacerdoti convocati per gli auguri natalizi, monsignore Tommaso Caputo, amministratore apostolico, ha annunciato ufficialmente la notizia anticipata oggi da Il Mattino: la nomina da papa Francesco di monsignor Pietro Lagnese a vescovo di Caserta. Le campane a distesa della Cattedrale. Dal messaggio del nuovo pastore dell diocesi: «Non senza emozione e trepidazione accolgo la decisione del Santo Padre Francesco a inviarvi a voi come vescovo. Lo ringrazio per la fiducia riposta in me e gli rinnovo l'assicurazione della mia costante preghiera e l'adesione al Suo Magistero».

Monsignor Lagnese è nato a Vitulazio il 9 settembre 1961, nominato vescovo di Ischia nel 2013. Dal 19 dicembre vescovo di Caserta. Nei prossimi giorni la data del suo ingresso a Caserta.

