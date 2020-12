Il Covid nel Casertano uccide altre 16 persone. Sono 181 i nuovi positivi. La speranza del vaccino: già 338 i vaccinati

CASERTA- Altri 16 morti legati al Covid. Anche l'ultimo report del 2020 dell'Asl di Caserta, purtroppo, segna un alto numero di decessi nelle ultime 24 ore, così come sta accademdo ormai da quattro giorni. Inoltre, il bollettino dell'azienda sanitaria casertana certifica nuovi 181 casi, per un totale di 4733 positivi attuali. Diversi per fortuna i guariti: sono 351 che fanno salire il totale delle guarigioni a qulta 30.329 dall'inizio della pandemia. Oggi però è stato un giorno nuovo nella lotta al Coronavirus perché è iniziato ufficialmente il servizio vaccinazione anti Covid in provincia di Caserta. Sono state 338 le vaccinazioni somministrate fino alle 14. A confermare il dato, una nuova voce sulla home page del sito dell'Asl di Caserta dedicata al monitoraggio giornaliero dei vaccinati , un numero complessivo dell'attività dei cinque punti vaccinali del territorio.

