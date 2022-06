Morto da eroe in mare «Cittadinanza italiana per il suo bambino»

È la Regione Campania che si farà carico delle spese per il rito funebre e il rimpatrio della salma di Amarri Rahal, lo spiaggino morto annegato martedì a Castel Volturno dopo aver tratto in salvo dal mare agitato due bambini. A comunicarlo è il presidente Vincenzo De Luca, tramite il suo assessore alla legalità e immigrazione Mario Morcone. La salma di Said, col nome come era conosciuto da tutti nella località di Pinetamare, dove viveva da...

