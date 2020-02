Nell’ambito di un servizio coordinato finalizzato al controllo dei locali d’intrattenimento e ristorazione, i carabinieri della compagnia di Caserta, insieme con personale della polizia municipale e del nucleo ispettorato del lavoro di Caserta hanno proceduto a elevare sanzioni pecuniarie nei confronti di tre esercizi commerciali.



In particolare, sono stati sanzionati il titolare di una pizzeria in zona Tuoro di Caserta, multato per 14.123 euro per la presenza di due lavoratori in nero, con conseguente sospensione dell’attività lavorativa per superamento limite 20% rispetto ai dipendenti in regola; il titolare di un bar nei pressi di piazza Pitesti a cui è stata elevata una sanzione di 17.500 euro per la presenza di tre lavoratori in nero, con conseguente sospensione dell’attività lavorativa per superamento limite 20% rispetto ai dipendenti in regola; i titolari di un ristorante in corso Giannone e di un bar in via del Redentore per la diffusione di musica all’interno dei locali senza aver predisposto il documento di valutazione impatto acustico, con l’elevazione di sanzioni pecuniarie pari ad euro 5.164 per ciascuna attività.



Inoltre sono state elevate 63 sanzioni per violazioni al codice della strada per un totale di circa 5.000 euro.

