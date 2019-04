CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 17 Aprile 2019, 08:50

Viktor Klakov, nazionalità ucraina, aveva 41 anni, una vita alle spalle che aveva voluto dimenticare, quattro anni di casertanità vissuta in via Cesare Battisti, in una delle nicchie-vetrine dell'istituto di credito da tempo residenza fissa di un gruppo di irriducibili clochard.Viktor aveva anche una macchia nera nel cervello che in un paio di mesi gli è esplosa nel corpo ancor giovane ma minato dalla vita disagiata che aveva scelto. E domenica delle Palme, alle 21 circa, se n'è andato. «La sua salma si trova nell'obitorio dell'ospedale Melorio di Santa Maria Capua Vetere dice Antonietta D'Albenzio, presidente dell'«Angelo degli ultimi», volontari che dei clochard si prendono cura ; sono stati avviati contatti con l'ambasciata dell'Ucraina in Italia per rintracciare familiari e sapere della possibilità del rimpatrio da morto in un Paese che aveva voluto lasciare da vivo».