Teatro Civico 14, arriva “Inside The Clash”

Sabato 22 aprile alle 20.00 al Teatro Civico 14 andrà in scena Inside The Clash, undicesima edizione del progetto ideato da Paky Di Maio e Luigi Iacono in collaborazione con Teatro Civico 14, quest’anno dedicato alla band cult britannica. La discografia della band sarà declinata e rivisitata da più artisti, ognuno attraverso la propria arte.

«Come sarebbe stata la musica dei Nirvana se la band avesse suonato musica elettronica? E se i Cure fossero nati dalle radici della musica popolare campana? E se i Doors fossero nati a Bristol e David Bowie avesse avuto una fissa per il post-rock? E se tutti questi artisti non avessero scelto la musica come forma di espressione, ma la pittura, il teatro, la fotografia, la danza? Questo è il principio fondante dell’Inside», spiegano gli ideatori del format, appuntamento stagionale durante il quale gli artisti coinvolti rendono omaggio, con nuove chiavi di interpretazione, a una band o un artista che ha segnato la storia della musica.

Sul palco ci sarà la musica di YKAP, AcusticaCaustica, Malevera, Gianluca Vanità e le Papin. Ci saranno Roberta De Rosa con la sua danza, Daniela Quaranta che leggerà un racconto di Rosanna Gaddi, mentre Roberto Solofria presenterà una performance del laboratorio del TC14. Per le arti visive, invece, in mostra le opere di Naf-MK, ResliTale, Zentwo, Valeria Giordano, MaPe e Giancarlo Covino.