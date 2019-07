CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 22 Luglio 2019, 10:20

Caserta, il picco della crisi demografica è superato. Sia in provincia che nel capoluogo. E quel poco di «segno meno» che resta si tinge prevalentemente di rosa. Lo dicono i numeri dell'Istat, che ha fornito i dati aggiornati al 31 dicembre 2018. Che per l'antica Terra di Lavoro si è chiuso a quota 922.965 abitanti. Circa 500 in meno rispetto al dicembre 2017. Un trend in discesa negli ultimi anni, frutto più dell'emigrazione che della denatalità, una sorta di rimbalzo demografico dopo lo scatto in avanti del 2013, quando la provincia si era ritrovata da 905.000 a 923.000 abitanti. Per poi salire ancora nel 2014 e nel 2015, tetto massimo con 924.614 residenti. Poi è iniziata la discesa. Di colore rosa, e concentrata molto sul capoluogo.