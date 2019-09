CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 7 Settembre 2019, 10:10

D'Agostino e Ciuffarella hanno trovato l'accordo per la costruzione del nuovo Pinto. La firma è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri ed è testimoniata dalla foto che ritrae i due imprenditori all'atto della sigla e che il club rossoblu ha allegato all'entusiasta nota stampa. «Con tale accordo - si legge nel comunicato - la Casertana dà mandato all'Aurora Immobiliare rappresentata da Antonio Ciuffarella di dare inizio allo studio di fattibilità dei lavori per la costruzione del nuovo Stadio Pinto». È il primo fondamentale passo per la realizzazione di un sogno che da tanti anni affascina i tifosi rossoblu. Di strada da fare però ce n'è ancora tanta. Nei prossimi giorni la partnership sarà presentata al sindaco Marino che successivamente riceverà il progetto preliminare che l'amministrazione potrà valutare per un periodo non più lungo di tre mesi prima di dare una risposta. Però ora il presupposto c'è, l'opera è finanziata.