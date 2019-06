CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 12 Giugno 2019, 14:00

Il parcheggio a pagamento ad Aversa dal 2008 in poi doveva essere appannaggio di Pasquale Vargas, camorrista della prima ora del clan Schiavone. Il 2008 era il periodo delle multe salatissime ad Aversa per chi sforava l'orario di sosta, ma era probabilmente anche l'era delle presunte «mazzette» girate sottobanco a chi doveva garantire il rispetto della legge. Questo, almeno, è quanto emerge dagli atti giudiziari nelle mani della Procura Antimafia che ieri ha portato in tribunale i testimoni.