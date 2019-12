Volturno oltre i limiti, veglia di preghiera nel Casertano

È una popolazione 'legata' a doppio filo al destino del fiume, quella di Capua e di Pietravairano: due sere fa il fiume Volturno è straripato in alcuni punti di Pietravairano, mentre a Capua per tutta la notte scorsa i cittadini hanno 'vegliato' sul Volturno tenendo d'occhio il livello dell'acqua e pregando affinché non si alzasse oltre il limite consentito.



Ultimo aggiornamento: 16:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fra le tre e le quattro di notte c'è stata lae l'acqua ha sfiorato i limiti consentiti. Il corso venne parzialmente deviato nella zona di Ciorlano, oltre dieci anni fa, per fare spazio a una impresa che utilizzava le pietre del letto del fiume per produrre calcestruzzo. Da allora, il pericolo di esondazioni nei paesi vicini è diventato sempre più un incubo.