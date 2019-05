I carabinieri di Venafro indagano sulla tragedia avvenuta questa mattina in località Acqua Pace di Monteroduni dove un avvocato di 53 anni di Capriati a Volturno, comune del Casertano, è precipitato da un ponte tra il comune casertano e la provincia molisana. Il fatto si è verificato in tarda mattinata. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Isernia per recuperare il corpo dell'uomo senza vita.

Martedì 21 Maggio 2019, 18:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA