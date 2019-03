CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 8 Marzo 2019, 14:00

Centinaia di banconote hanno «colorato» l'asfalto di viale Carlo III. Cinquantamila mila euro sono stati lanciati in aria dai rapinatori che sono riusciti a fuggire. E ora, tre malviventi sono ricercati dalla polizia del commissariato di Maddaloni e dalla questura di Caserta in tutta la Campania e oltre.È successo tutto ieri pomeriggio alle 16, circa. Lungo viale Carlo III, un suv con a bordo un uomo - incaricato di prelevare il denaro dai gestori di distributori di carburante - è stato avvicinato da due rapinatori a bordo di una motocicletta che gli hanno puntato la pistola alla tempia. La vittima, alla guida della vettura, ha frenato e ha subito mollato la presa dei soldi, consegnando il bottino: 50mila euro in contanti. Fin qui la prima parte della ricostruzione, se non fosse che l'uomo rapinato, 51 anni, ha deciso improvvisamente di reagire: ha inserito la prima marcia del suv e ha accelerato, investendo i due malviventi sulla moto che sono caduti rovinosamente a terra.