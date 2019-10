I carabinieri del Nucleo operativo ecologico, nel'ambito di un'attività di contrasto ai reati ambientali, hanno posto sotto sequestro un' area di circa 500 metri quadri ubicata nella zona agricola del comune di Portico di Caserta, dove erano stati stoccati circa 20 metri cubi di rifiuti speciali, costituti da detriti provenienti da demolizioni edili, terre e rocce da scavo, fresato di asfalto e alcune«big bags» contenenti plastica, legno, carta, tubi in pvc, depositati sul nudo terreno senza alcuna protezione per le matrici ambientali ed in assenza di autorizzazioni. Sempre nel Casertano, a Macerata Campania,invece, i militari hanno posto sotto sequestro preventivo un'attività di lavanderia, nonché tre lavatrici industriali e rifiuti speciali prodotti dall'attività quali fusti esausti con residui di detersivo e detergenti, imballaggi in plastica e carta. Secondo quanto accertato le acque provenienti dal ciclo produttivo sarebbero state sversate nella fognatura pubblica.



«Ringrazio i Carabinieri del Comando Generale per la Tutela dell'Ambiente per la loro attività di controllo su tutto il territorio nazionale ed in particolar modo per l'attenzione dimostrata con i fatti verso un territorio martoriato dal punto di vista ambientale come quello campano della Terra dei Fuochi». Così il ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha commentato le ultime operazioni dei Carabinieri del NOE. «Serve tutta l'attenzione possibile per dimostrare concretamente agli abitanti di quel territorio che non sono soli - ha continuato il ministro Costa - dobbiamo mettere in campo tutta la forza, le risorse e i mezzi a disposizione dello Stato per ridare speranza ai cittadini e restare al fianco di quei comitati che da anni si battono per la salvaguardia dell'ambiente e della salute. Questo - ha concluso il ministro - per me è sicuramente un obiettivo di primaria importanza del mio mandato».

