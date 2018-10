CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 17 Ottobre 2018, 08:51 - Ultimo aggiornamento: 17-10-2018 09:36

Non commenta il direttore della reggia Mauro Felicori la posizione del Consiglio comunale di Caserta che all'unanimità ha preso le distanze dalla recente decisione di affidare per 20 anni a una società sportiva privata la gestione della Peschiera grande e del villaggio dei Liparoti nella Reggia di Caserta. Una ipotesi, questa concretizzata nelle scorse settimane attraverso un bando dalla stessa direzione del monumento vanvitelliano, che ha avuto il merito, come non era mai successo finora, di mettere d'accordo maggioranza e opposizione.Un accordo trasversale, insomma, senza se e senza ma, come ha sottolineato qualche consigliere, che getta ombre sul futuro dell'iniziativa, sebbene non abbia la forza di bloccarla. Più che altro, infatti, si tratta solo di un parere certo espresso con forza e decisione ma il Comune, come si sa, non ha competenza sul monumento del quale, peraltro, non si è mai interessato in modo così diretto, come invece è successo in questo caso. Intanto, monta il giallo sulla sorte futura della reggia, o meglio della sua direzione. Nessuna comunicazione è, infatti, ancora pervenuta ufficialmente dal Mibact su cosa accadrà quando, dal 31 ottobre, il direttore Mauro Felicori, andrà in pensione per raggiunti limiti d'età. Anche se ieri il ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli in visita a Pompei ha assicurato che stiamo attivando il concorso per cercale il successore di Felicori. Peraltro, la situazione che si è verificata per il complesso vanvitelliano non è unica in Italia. Nelle stesse condizioni si trova la galleria dell'Accademia di Venezia, la cui direttrice, Paola Marini, andrà in pensione proprio nello stesso giorno di Felicori.Oltre alle parole di Bonisoli, dal ministero i bene informati assicurano che ormai si tratta di pazientare solo qualche giorno.