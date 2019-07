CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 26 Luglio 2019, 12:00

La Reggia e il contemporaneo. Una lunga storia di amori, passioni e dimenticanze. Anche in occasione della sua prima uscita pubblica a Caserta, il neodirettore Tiziana Maffei, pur avendo preparato un'attenta cartellina per i giornalisti invitati alla sua prima press conference, ha ammesso di aver dimenticato negli appunti per la stampa di citare la collezione Terrae Motus e il rapporto della Reggia con l'arte contemporanea. Ma ha posto immediatamente rimedio, soffermandosi a parlarne dal vivo e scusandosi per l'omissione.