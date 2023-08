Reggia di Caserta, mille visitatori immersi nella magia dell'alba

Un risveglio un pò insolito quello della natura del Parco reale e del Giardino Inglese della Reggia di Caserta all'alba di stamattina. E per famiglie casertane e turisti che hanno partecipato all'iniziativa «Alba alla Reggia di Caserta», sfilando tra lecci e canfori, e osservando i ricci e le civette, sentinelle notturne del Museo Verde.

Quasi mille le presenze per un evento che in molti hanno dichiarato magnifico e da ripetere.

Successo di pubblico c'è stato anche per l'iniziativa «Oltre la Reggia», che ha registrato oltre 250 iscrizioni, per conoscere, a partire dall'accoglienza degli ospitali padroni di casa dello splendido e curatissimo giardino di Palazzo Cocozza di Montanara, l'antica strada che collegava Casertavecchia con il villaggio Torre, la storia del territorio della provincia di Caserta e scoprire come l'acqua dell'Acquedotto Carolino, dalle sorgenti del Fizzo, alimenta le fontane del Parco reale.

Grande entusiasmo dei visitatori come del personale della Reggia e dei privati, che hanno collaborato con passione e impegno per la perfetta riuscita delle iniziative in questa calda giornata di fine agosto.