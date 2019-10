CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 14 Ottobre 2019, 08:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'era tanta, tantissima gente ieri a Caserta. File lunghissime già dalla mattina davanti alla Reggia aperta gratuitamente in occasione dell'iniziativa «Famiglie al museo», promossa dal Mibact, su idea del ministro Dario Franceschini. Un'immagine, questa, che, per fortuna, è diventata consueta, e non solo nelle giornate «in promozione». La vera novità, invece, è vedere tanti turisti (anche molti stranieri) in giro per le strade situate nelle immediate vicinanze del monumento vanvitelliano. Viale Dohuet, piazza Gramsci, via Battisti, piazza Dante, via Mazzini e persino il primo tratto del corso Trieste erano affollati molto più del solito. Come anche i bar, il vicino supermercato e i pochi negozi aperti. Per non parlare dei parcheggi che sono nelle zone limitrofe al monumento: è stato tanto costante e continuo il movimento di entrata e uscita dalle aree di sosta da provocare rallentamenti alla circolazione per l'intera giornata. Insomma, la Reggia ha ripreso a tirare e ad attirare. Ma è la città che non sempre riesce a starle dietro.