Lunedì 17 Settembre 2018, 10:13 - Ultimo aggiornamento: 17-09-2018 10:19

Ore 19.50, si segnalano colpi d'arma da fuoco esplosi a Baia Verde. C'è un uomo disteso a terra privo di vita in una sala giochi. Ore 21.10, si segnalano altri colpi d'arma da fuoco, questa volta esplosi a Lago Patria. E in questa circostanza ci sono più uomini distesi a terra privi di vita in una sartoria etnica e nei suoi pressi. Attimi terribili.Correva l'anno 2008, era la sera del 18 settembre, il giorno più cupo per l'anomala area domiziana. Giorno che ha rappresentato lo spartiacque del periodo del terrore che ha tenuto piegata per troppo tempo la dignità dell'area domiziana, fiaccata dallo strapotere criminale di una banda di balordi agli ordini del killer cosiddetto cieco Peppe Setola.